Москва, 6 декабря, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Потолок цен на российскую нефть, введенный западными странами, неспособен оказать разрушающего воздействия на доходы российского бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, у России останется стимул для продолжения поставок энергоносителей при установлении потолка цен на нефть в 60 долларов за баррель.

drpepperscott230 Добыча нефти

«Любого рода ограничения в рыночной экономике способны вызвать существенные дисбалансы и напряженность, что мы наблюдаем на европейском газовом рынке, — сказал Ордов. — Решение о потолке цен может стать катализатором роста цен на нефть, но 60 долларов — уровень, который, похоже, соответствует текущим ценам поставок российской нефти. Поэтому потолок цен имеет больше психологический эффект, чем финансовый. В 2022 году в бюджете заложена цена отсечения порядка 44 долларов за баррель. В 2023 году бюджетное правило изменилось и примерный эквивалент нефтегазовых доходов планировался на уровне 60–62 доллара США за бочку нефти».

Таким образом, как полагает Ордов, даже если поверить в успешность эффективного контроля за ценами на российскую нефть, это не окажет разрушающего воздействия на доходы бюджета, устойчивость государственных финансов и гарантии выполнения социальных обязательств государства.

«Дефицит бюджета в 2025 году уже может смениться профицитом. Отсутствие реакции со стороны стран — участников ОПЕК подтверждает нейтральный характер решения по введению потолка цен. Нефть — реальный актив, который востребован в мире, поэтому перестройка логистических цепочек — лишь вопрос времени. Возможно, это решение простимулирует наши нефтяные компании стать более эффективными и конкурентоспособными, а также отдать приоритет внутренней переработке нефти и нефтехимии», — подытожил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Карин Жан-Пьер, нефть из России не будет закупаться в США.