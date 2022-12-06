Москва, 6 декабря, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Москве прошла эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра «Речной», сообщил 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM источник в экстренных службах.

Pixabay.com Эвакуация

Торговый центр расположен на улице Фестивальная, всего эвакуирована 1000 человек.

Также вывели посетителей из торгового комплекса «Водный» на Головинском шоссе, ждут прибытия кинологов, рассказал собеседник ИА REGNUM. Оттуда эвакуировали около 3 тыс. человек.

Источник добавил, что аналогичные сообщения могли поступить и по другим объектам.

Официальной информации о происшествиях пока нет.