Вашингтон, 6 декабря, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Поддержка Киева со стороны США аморальна. Такое мнение в социальной сети Twitter выразил член палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Реакция американца последовала после того, как в Сети были опубликованы кадры разрушенного храма Рождества Христова в Донецке, который попал под обстрел ВСУ.

По мнению республиканца, Украина превратилась в авторитарный режим, из-за чего страна «не заслуживает никакой поддержки». Госар также выступил за проведение мирных переговоров.

Напомним, что в октябре текущего года член палаты представителей Конгресса США пригласил президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в штат Аризона для проведения мирных переговоров.