Москва, 6 декабря, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Более двух млрд рублей выделено из средств федерального бюджета на завершение строительства медучреждений в Ярославской и Астраханской областях, а также в Камчатском крае. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба правительства России.

Пресс-служба «Единой России» в ХМАО Строительство больницы в Нижневартовске

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Так, на возведение нового здания Камчатской краевой больницы до конца 2022 года планируется направить свыше 1,4 млрд рублей. Эти средства позволят завершить первый этап строительства — корпус для размещения пациентов и лечебно-диагностический корпус. Эти объекты планируется открыть в конце 2023 года.

Отмечается, что свыше 450 млн рублей будут направлены в Астраханскую область для завершения строительства перинатального центра, который будет функционировать в составе Александро-Мариинской клинической больницы. Данный центр уже готов на 99%. Выделенные средства планируется направить на закупку необходимого оборудования.

230 млн рублей направят в Ярославскую область для завершения строительства хирургического корпуса областной клинической онкологической больницы на 266 мест.