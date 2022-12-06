В России от гриппа привились более 72 млн человек
Порядка половины жителей России уже привились от гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре
Москва, 6 декабря, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Порядка половины жителей России уже привились от гриппа, сообщили 6 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора.
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Прививка
В ведомстве отметили, что в условиях нарастающей активности вирусов в стране продолжается прививочная кампания.
«На сегодняшний день привиты более 72,4 миллиона человек, что составляет 49,5% от численности населения страны», — сообщили в пресс-службе.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минздравом России создана памятка в помощь медработникам по диагностике острых респираторных вирусных инфекций.
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