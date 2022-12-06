Москва, 6 декабря, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России просит Лефортовский суд Москвы о заочном аресте вице-премьера Украины Ирины Верещук. Об этом 6 декабря сообщает ТАСС.

Интернет-представительство президента киевского режима Ирина Верещук

Основанием для ареста называется нарушение территориальной целостности России. Также ФСБ обратилась с просьбой об аресте первого замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.