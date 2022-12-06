Киев, 6 декабря, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Киеве пенсионера собираются объявить в розыск за поддержку России. Об этом 6 декабря сообщает Киевская городская прокуратура.

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67-летнего мужчину подозревают в призывах к поддержке решений и действий России.

Отмечается, что после начала специальной военной операции киевлянин поддерживал действия России, размещая в соцсетях антиукраинские посты.

Во время обысков у него нашли георгиевские ленты и российские рубли.