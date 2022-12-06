Москва, 6 декабря, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Техническая инфраструктура банка ВТБ в настоящее время подвергается крупнейшей кибератаке из-за рубежа, сообщили 6 декабря в пресс-службе организации.

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«В настоящее время технологическая инфраструктура ВТБ находится под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кибератака стала крупнейшей за всё время работы банка. Системы ВТБ работают в штатном режиме, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что портал «Госуслуги» оказывает эффективное противодействие возросшему числу кибератак, защищая данные граждан.

Он также сравнил кибератаки и борьбу с ними с «соревнованием между броней и оружием».

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