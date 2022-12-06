Париж, 6 декабря, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, находясь за рулём автомобиля, осмотрел полосу Крымского моста, восстановленную после теракта. Видеоролик об этом привёл в восторг читателей французской газеты Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин за рулём головной машины в колонне строительной техники

В комментариях к публикации о поездке Путина по мосту многие пользователи отметили, что экономической войной против России Запад вредит только себе. Так, один из читателей отметил, что Россия способна восстановить повреждённый мост за считаные недели, тогда как жители Европы уже не в состоянии оплатить счета.

«Россия за такой короткий срок умудрилась все восстановить», — удивился другой пользователь и предположил, что украинский президент Владимир Зеленский после просмотра видео с Путиным «съел свою рубашку».

«Мост работает, а Путин рулит, и это главное», — подчеркнул другой читатель.

Ещё один пользователь заявил, что ни Зеленскому, ни президенту США Джо Байдену не удаётся переиграть Путина — очень умного политика. Поэтому у Зеленского и Байдена «яростные лица».

Поездка Путина по восстановленному мосту — ещё одно доказательство того, что Украина и Запад всё же проиграют России, заключили комментаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, Крымский мост восстановили после теракта, совершённого 8 октября. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролётов. По отремонтированному участку моста Путин 5 декабря проехал на автомобиле «Мерседес» в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина. В мае 2018 года, открывая построенный Крымский мост, Путин сидел за рулём автомобиля «КамАЗ».

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