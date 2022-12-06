Вильнюс, 6 декабря, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В литовском Вильнюсе начался демонтаж шести стел на крупнейшем в стране мемориале в честь павших в Великой Отечественной войне советских солдат. Об этом 6 декабря сообщили в столичном муниципалитете.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

Согласно опубликованным данным, подготовительные работы, которые были начаты на прошлой неделе, завершены.

«Подрядчик приступает к непосредственному демонтажу стел», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, работы планируется завершить к католическому Рождеству.

Напомним, что решение о сносе стел, изображающих солдат разных родов войск, было принято в июне. Изначально работы по демонтажу планировалось провести до 1 ноября, однако в дело вмешался Комитет по правам человека ООН, который призвал воздержаться от дальнейшего демонтажа памятников советским воинам.

Несмотря на просьбу отменить рекомендацию, комитет оставил её в силе. После этого вице-мэр Валдас Бенкунскас назвал решение комитета ООН «несправедливым», подчеркнув, что оно не будет учитываться.

Воинский мемориал на Антакальнисском кладбище был возведен в 1951 году. В 1984 году было установлено шесть стел, изображающих бойцов разных родов войск.