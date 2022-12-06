Иркутск, 6 декабря, 2022, 19:56 — ИА Регнум. В Приангарье, благодаря нацпроекту «Образование», по случаю Дня добровольца, отмечаемого 5 декабря, состоялось открытие регионального ресурсного центра «Добро на Байкале». Располагается учреждение в Иркутске на базе РЦ «Звездный», сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство Иркутской области В Иркутской области открылся региональный ресурсный центр «Добро на Байкале»

Ресурсный центр «Добро на Байкале» объединит волонтерские организации Иркутской области. Здесь можно проводить общие встречи, мероприятия, придумывать и готовить различные акции, обмениваться опытом и многое другое. В новом центре с представителями волонтёрских организаций и отделами по молодёжной политике муниципальных образований уже провели круглый стол, на котором подвели итоги 2022 года и определили совместные цели на следующий год.

Также на открытии ресурсного центра наградили активистов акции «85 добрых дел», победителей областного конкурса «Лучший доброволец Иркутской области» и конкурса журналистских материалов по освещению деятельности добровольцев (волонтеров) «Фокус на добро».

Людмила Мосензова — пенсионерка, председатель Нижнеудинского районного совета ветеранов Иркутской области. Уже 15 лет она вместе с командой реализует проект «Полюби свой день рождения, одинокий ветеран!». Программа создана для одиноких пенсионеров, которые привыкли жить одни, не ожидая от жизни ничего хорошего.

«Люди с возрастом не всегда любят свой день рождения, появляется даже боязнь праздника. И наша задача — не оставить их в этот день без внимания. Ведь даже имея родственников, человек может быть одиноким, непонятым, забытым. Отсюда безысходность, нежелание жить. А мы стараемся взбодрить, дать надежду и просто порадовать человека», — рассказывает Людмила Мосензова.

В Иркутской области добровольцами являются более четырехсот тысяч волонтеров разных возрастов и направлений деятельности — 19% от всего населения нашего региона. Особенно популярно добровольчество среди молодежи. Более 130 тысяч молодых людей присоединилось к этому движению в Иркутской области — 20% жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет.

«Очень приятно осознавать, что все больше молодых людей вовлекается в волонтерскую деятельность. Развитие волонтерства на территории Иркутской области важно не только для самой молодежи, но и для граждан старшего поколения, и для подрастающего поколения, которое когда-нибудь заменит нас», — отметила министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова.

С начала 2022 года в муниципалитетах и общественных организациях Иркутской области проведено более полутора тысяч мероприятий и акций. Кроме местных и областных акций и активностей, на территории региона проводились и крупные федеральные мероприятия, в которых добровольцы принимали участие.

Основной акцией стала Общероссийская акция взаимопомощи «#МыВместе», стартовавшая в 2020 году, в период пандемии коронавирусной инфекции. Волонтеры уже выполнили более 900 заявок в Иркутской области, а также провели для семей мобилизованных не одно мероприятие. За год собрано более 80 тонн гуманитарной помощи в муниципальных образованиях.

«5 декабря в календаре обозначено как день волонтера, добровольного помощника. Пожалуй, в каждом возрасте у людей появляется своя мотивация и свои причины, по которым принимаются решения заниматься добровольческой деятельностью. А объединяет их одно — все волонтеры живут желанием быть полезными другим людям, иметь возможность реализовать свой потенциал», — отметила первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам благотворительности и социальной работе, директор благотворительного фонда помощи «Старость в радость» Елизавета Олескина.

По её словам, необходимо не только рассказывать о важности волонтерского труда, нужно давать добровольным помощникам новые смыслы, формы, новые ориентиры и цели.

«При этом все больше волонтеров появляется в домах престарелых и интернатах, благодаря чему люди могут впервые за долгое время погулять на воздухе, искупаться в речке или прикоснуться к снегу, принесенному прямо к их постели в тазике. Помощь нужна всегда! » — подчеркнула общественный деятель.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование», граждане России вовлекаются в волонтерскую деятельность через центры добровольчества, создаваемые на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений. Действует единая информационная система добровольчества, проводятся конкурсы и образовательные программы.