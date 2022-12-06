Краснодар, 6 декабря, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Пожар в ресторане на улице Суворова в городе Краснодаре мог возникнуть в вентиляционном отсеке. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Mchs.gov.ru Пожарные

Предварительно установлено, что возгорание произошло в вентиляционном отсеке, возможно, это связанно с работой вытяжки, рассказали в пресс-службе.

Напомним, что пожар в ресторане был локализован на площади 200 кв. метров, была проведена эвакуация 50 человек.

Читайте также: В центре Краснодара произошёл пожар в многоэтажном здании