Донецк, 6 декабря, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России уничтожили в ДНР за сутки более 40 боевиков ВСУ, сообщили 6 декабря в Народной милиции республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Потери в живой силе противника составили более 40 человек», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, были уничтожены один танк Т-72Б, две радиолокационные станции П-18 и 36Д6, одна пусковая установка комплекса С-300 и восемь единиц бронированной и автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики за сутки 5 декабря уничтожили до 70 боевиков ВСУ.

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