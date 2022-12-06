Донецк, 6 декабря, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщили 6 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:00 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:10 ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибра 122 мм.