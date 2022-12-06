Вашингтон, 6 декабря, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Попытка ВСУ атаковать российские военные аэродромы стала «новым и опасным витком» конфликта, после которого НАТО попытаются «успокоить Киев». Об этом пишет агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Сообщения об атаках беспилотников на аэродромы в Саратовской и Рязанской областях России, являются, по мнению издания, «новым и опасным витком» вооружённого конфликта Москвы и Киева.

«Западные партнёры попытаются заставить украинцев воздержаться от осуществления более масштабных атак в надежде снизить риск дальнейшего развития конфликта и прямого вмешательства НАТО», — отмечено в публикации.

Североатлантический альянс может попытаться «успокоить» Киев, предложив поставить для ВСУ ракеты класса «земля-воздух» более хорошего качества и в большем количестве. Также НАТО может рассмотреть поставку боевых самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны России 5 декабря заявили о попытке ВСУ атаковать военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. Для этого были использованы беспилотники советского производства, которые перехватила система ПВО. Несмотря на перехват, в результате атак погибли трое военнослужащих, ещё четверо получили ранения.

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