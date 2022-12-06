Курск, 6 декабря, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Площадь пожара на аэродроме под Курском составляет около 500 квадратных метров. Об этом 6 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.

Официальный сайт Администрации Курской Области Роман Старовойт

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, огонь после атаки беспилотного аппарата вспыхнул на нефтенакопителе.

По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены более 50 человек и 14 единиц техники.

В настоящее время пожарные пытаются не допустить перехода огня на соседние ёмкости. По данным Московской железной дороги, на место также должны прибыть три пожарных поезда с пенообразователями.