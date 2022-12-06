Москва, 6 декабря, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке. Об этом 6 декабря сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Бишкек будет, да, в пятницу. Планируется», — сказал Ушаков журналистам.

Напомним, 9 декабря в Бишкеке состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС.