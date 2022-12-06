Москва, 6 декабря, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Российский рынок акций в начале торгов на Московской бирже показал уменьшение основных биржевых индексов. Об этом свидетельствуют данные торговой сессии.

Inzoloto.ru Биржа

Согласно информации на 10:20, индекс Московской биржи снизился до 0,76% и остановился на уровне 2 191,6 пункта, индекс РТС снижался до 1 096,7 пункта (минус 1,61%).

На открытии торговой сессии индекс Московской биржи находился на уровне 2 204,51 пункта (минус 0,17%), а долларовый индекс РТС уменьшался до 1101,44 пункта (минус 1,19%).

Согласно данным на 10:22, курс доллара на валютных торгах Московской биржи увеличивался до 62,96 руб. (на 0,98%), курс евро рос до 66,1 руб. (на 0,46%).