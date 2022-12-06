Тбилиси, 6 декабря, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Свыше 4,8 млн поездок в Грузию совершили жители иностранных государств с января по ноябрь 2022 года. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба национальной администрации туризма Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По информации ведомства, это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«За 11 месяцев 2022 года в Грузию состоялось 4 862 247 международных визитов, по сравнению с периодом с января по ноябрь 2021 года рост составил 185,5%», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в ноябре 2022 года иностранные граждане совершили в Грузию свыше 471 тысячи поездок, при этом рост в сравнении с ноябрем 2021 года составил 160%.