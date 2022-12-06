Москва, 6 декабря, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Страны Евразии формируют новое мировое большинство. Об этом 6 декабря заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на «Примаковских чтениях».

Kremlin.ru Юрий Ушаков

«Уже можно говорить о том, что на евразийском пространстве формируется новая мощная, конструктивная сила», — сказал Ушаков.

По его словам, это так называемое мировое большинство, отстаивающее справедливые и универсальные принципы и подходы.

Он добавил, что они стыкуются с интересами таких регионов, как Латинская Америка и Африка, которые не приемлют современные формы неоколониализма и западный миропорядок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ушаков заявил, что в России существует консолидация общества и элит перед лицом внешнего давления.