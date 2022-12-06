Лондон, 6 декабря, 2022, 10:48 — ИА Регнум. На европейском рынке аккумуляторов для электромобилей через десятилетие будут доминировать китайские производители. Об этом 6 декабря пишет британская газета Financial Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Издание приводит прогноз аналитического агентства Benchmark Mineral Intelligence, согласно которому к 2031 году общая ежегодная мощность китайского производства в Европе составит 322 гигаватт-часа.

Второе место после Китая будет занимать Южная Корея (192 гигаватт-часа). США станут пятыми, благодаря заводу Tesla в Берлине, а Великобритания — восьмой.

Кроме производства аккумуляторов, китайские производители намерены нарастить продажи автомобилей в Европе, проводя там их сборку.