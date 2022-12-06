Москва, 6 декабря, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует проводить переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом 6 декабря заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на «Примаковских чтениях».

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

По его словам, французский лидер часто выражает желание поддержать диалог с президентом России, однако фактических шагов в данном направлении не предпринимает.

Ушаков рассказал, что Макрон «много говорит о том, что хочет поддержать контакт и диалог с Путиным», добавив, что конкретных шагов «в этом контексте не делается».