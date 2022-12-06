Москва, 6 декабря, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», в 2022 году малый и средний бизнес из сферы туризма привлек финансирование при поддержке Корпорации МСП на общую сумму 7,5 млрд рублей. Кредитные средства направлены на развитие туристической инфраструктуры, строительство и реновацию гостиниц и отелей, сообщает площадка МСП.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

Среди регионов лидерами с высоким туристическим потенциалом оказались: Москва (1,08 млрд рублей), Краснодарский край (850 млн рублей), Санкт-Петербург (833 млн рублей), Республика Башкортостан (412 млн рублей), Новосибирская область (303 млн рублей), Московская область (294 млн рублей), Калининградская область (251 млн рублей), Свердловская область (176 млн рублей), Челябинская область (173 млн рублей), Красноярский край (169 млн рублей).

Почти 1400 кредитов микро-, малый и средний бизнес из туристической отрасли получил с использованием «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Предприниматели смогли привлечь более 3,6 млрд рублей. При этом средняя сумма кредита составила чуть менее 2,6 млн рублей. Привлеченные средства направлены на проведение ремонта, закупку мебели и техники, в том числе хостелов и мини-гостиниц.

Более 419 млн рублей компании из сферы туризма получили в виде кредитов, обеспеченных в рамках традиционного гарантийного механизма Корпорации МСП. Программа стимулирования кредитования, которая реализуется Корпорацией МСП совместно с Банком России и обеспечивает льготную ставку по кредиту, позволила привлечь малому и среднему бизнесу из туристической отрасли финансирование на общую сумму 3,4 млрд рублей. Средняя ставка по кредитам составила 10,8% годовых.

«Предприниматели, ведущие деятельность в туристической отрасли, могут воспользоваться широким арсеналом мер поддержки под разные цели. Здесь мы говорим и про «зонтичные» поручительства, которые помогают получить кредит в случае нехватки залогового обеспечения, и непосредственно про кредитные программы, в частности нашу льготную программу кредитования по ставкам 2,5/4%. Очень важно, что они помогают вовремя и качественно удовлетворить повышенный спрос со стороны наших граждан во внутреннем туризме», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Напомним, в ходе визита в Республику Саха (Якутия) глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с предпринимателями отметил, что наличие необходимого количества гостиниц в регионах играет важную роль для развития туризма.

«Нужно ускоренно наращивать номерной фонд. При необходимости мы готовы донастраивать инструменты поддержки отрасли, в том числе с учетом территориальных особенностей», — сообщил Максим Решетников.

Он отметил, что для регионов может быть использован понижающий коэффициент включения в программы господдержки, например, в части номерного фонда. Это позволит МСП активнее развивать туристический бизнес на территориях, где создание крупных гостиниц нецелесообразно.

В конце ноября 2022 года Правительство ПФ разрешило строить гостиницы, туристические центры и визит-центры на землях лесного фонда. Соответствующее распоряжение от 19 ноября 2022 года №3524-р подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Разрешение строительства гостиниц позволит «обелить» существенную часть турбизнеса — спрос на отдых в лесном массиве есть, и во многих регионах уже были построены кемпинги, небольшие отели, туристические коттеджи на этих территориях, однако не всегда законно. Поручение Правительства позволит существующим гостиницам работать в белую, платить налоги и наполнять доходы бюджета, а также привлечет новых инвесторов на рынок лесного отдыха», — считает руководитель предпринимательской общественной организации «Опора России» Александр Калинин. По его мнению, данное изменение поможет в том числе развитию агротуризма, экотуризма, экологических троп.

«Туристическая отрасль для МСП сегодня является одним из перспективных источников занятости, и легальное строительство объектов размещения в лесах поможет бизнесу в развитии, получении кредитов и инфраструктурной поддержки», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.