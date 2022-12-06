Кемерово, 6 декабря, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Предприятиям Кузбасса рекомендовали сократить до 8 декабря выбросы в атмосферный воздух. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.

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По информации ведомства, в Новокузнецком муниципальном округе, а также городах Прокопьевске, Новокузнецке и Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

В связи с этим предприятиям рекомендуется организовать мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферный воздух до 18-00 часов 7 декабря 2022 года.

Режим неблагоприятных метеоусловий в этих городах был введен 25 ноября и действовал до 5 декабря 2022 года.