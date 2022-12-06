Нижневартовск, Югра, 6 декабря, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Одиннадцать человек погибли в результате взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в Нижневартовске, сообщает 6 декабря следственное управление СКР по Югре.

ИА Регнум

Ранее в экстренных службах сообщили об обнаружении под завалами тел двоих погибших. Первоначально сообщалось о том, что погибли шесть человек.

«Из-под завалов извлечены ещё тела двух мужчин и ребёнка, проводятся мероприятия по установлению личности погибших», — сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме, в результате чего частично обрушились перекрытия.