Москва, 6 декабря, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В России существует консолидация общества и элит перед лицом внешнего давления. Об этом 5 декабря заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков на «Примаковских чтениях».

Kremlin.ru Юрий Ушаков

«У России есть хорошая основа — это консолидация всего российского общества и российских элит перед лицом нынешнего беспрецедентного внешнего давления», — сказал Ушаков.

Он добавил, что это поможет решать задачи внешней политики страны, которые связаны с достижением целей национального развития и процветания экономики.

Также, по его словам, сюда относится идейное позиционирование России как оплота традиционных, этических, семейных, патриотических ценностей и как бастиона религиозного и культурного плюрализма.