Луганск, 6 декабря, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Старобельск в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, сообщили 6 декабря в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Система залпового огня HIMARS

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.00 (совпадает с мск) по н. п. Старобельск с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 дкабря киевские каратели обстреляли химзавод «Стирол» в Горловке Донецкой Народной Республики.

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