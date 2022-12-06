Ханты-Мансийск, 6 декабря, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Число погибших в результате частичного обрушения частного дома в городе Нижневартовске увеличилось до восьми человек. Об этом 6 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

МЧС России. Главное управление по Ханты-Мансийскому автономному округу Спасатели продолжают работать на месте обрушения жилого дома в Нижневартовске

По информации журналистов, сотрудники спасательного ведомства обнаружили тело еще одного человека под завалами в частично обрушившемся доме в Нижневартовске. В результате число погибших увеличилось до восьми человек.

Уточняется, что в настоящее время специалисты устанавливают личность погибшего.

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