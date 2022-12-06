Сеул, 6 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Продолжающаяся почти две недели забастовка водителей грузовиков в Южной Корее стала причиной сбоев в поставках товаров на сумму в $2,7 млрд. Об этом 6 декабря сообщает агентство Yonhap.

Supermac1961 Грузовики

По информации министра торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ли Чхан Яна, сбои происходят в пяти ключевых отраслях экономики страны — нефтехимической, нефтеперерабатывающей, автомобилестроительной, сталелитейной и цементной.

«Мы рассматриваем возможность издать указ о принудительном возвращении на работу водителей в нефтехимической, нефтеперерабатывающей, сталелитейной отраслях», — сказал министр.

Он отметил, что иначе ряд предприятий вынуждены будут сокращать производство.

Ранее уже был издан указ о возвращении на работу водителей в цементной промышленности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил подготовить распоряжение о возвращении к работе бастующих дальнобойщиков.