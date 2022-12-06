Курск, 6 декабря, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В поселке имени Маршала Жукова и в деревне Халино Курской области отменены занятия в школах из-за возгорания в районе аэродрома, сообщил 6 декабря глава региона Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Из-за возгорания в районе аэродрома сегодня отменены занятия в двух школах: в Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова», — написал он в телеграм-канале.

Старовойт поблагодарил пожарных, которые продолжают борьбу с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель. В результате атаки никто не пострадал, в настоящее время пожар локализуется.

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