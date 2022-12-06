В двух школах Курской области отменили занятия из-за пожара на аэродроме
В двух курских школах отменили занятия из-за возгорания в районе аэродрома
Курск, 6 декабря, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В поселке имени Маршала Жукова и в деревне Халино Курской области отменены занятия в школах из-за возгорания в районе аэродрома, сообщил 6 декабря глава региона Роман Старовойт.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Школа
«Из-за возгорания в районе аэродрома сегодня отменены занятия в двух школах: в Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова», — написал он в телеграм-канале.
Старовойт поблагодарил пожарных, которые продолжают борьбу с огнём.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель. В результате атаки никто не пострадал, в настоящее время пожар локализуется.
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