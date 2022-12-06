Москва, 6 декабря, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Банку России стоит провести анализ ситуации с кредитами граждан, которые становятся «вечными» заемщиками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Государственная дума Анатолий Аксаков

Ранее в ходе VIII Банковской юридической конференции Аксаков заявил, что в российском законодательстве нужно предусмотреть возможность помочь гражданам не становиться «вечными» заемщиками, которые не могут вылезти из кредитов.

На вопрос о том, как же можно законодательно помочь таким гражданам, парламентарий ответил, что нужно установить определенные требования к кредитным организациям, микрофинансовым организациям, которые заманивают в свои сети, особенно пожилых людей, и таким образом прописывают условия кредитования, что долг становится вечным.

«Я думаю, что здесь должна скорее регуляторика применяться, может быть, дестимулирующая иметь такие кредиты вечные со стороны банков. Ну, если надо законодательство подрегулировать, мы тоже это сделаем, но я думаю, что в рамках действующего законодательства это можно… Плюс, я думаю, что и анализ должен быть проведен Центральным банком такой ситуации. Президент же не зря об этом сказал…» — пояснил Аксаков.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявил, что банки затягивают пенсионеров в зависимость, из которой те не могут выйти. На фоне этого сенатор Александр Башкин предложил на законодательном уровне сделать честной рекламу кредитов. Парламентарий объяснил свое предложение тем, что привлекательная реклама вводит в заблуждение граждан «и нигде ни краем, даже мелкий шрифт не говорит, что эти деньги назад не просто отберут, выколотят».