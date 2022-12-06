Москва, 6 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В связи с тем, что Япония поддержала потолок цен на российскую нефть, правительству России необходимо разобраться с поставками энергоносителя в Страну восходящего солнца. Об этом 6 декабря в ходе встречи с журналистами заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Government.ru Александр Новак

Отвечая на вопрос о поставках нефти в Японию в рамках проекта «Сахалин-2», Новак рассказал, что с Токио заключен долгосрочный контракт, он также подчеркнул, что «нужно разбираться в каждом конкретном случае» из-за большого количества неопределённостей и нюансов.

Ранее Япония присоединилась к мерам по ограничению цен на российскую нефть, однако в японском МИД заявили, что ценовой лимит не будет затрагивать нефть, добытую в рамках проекта «Сахалин-2», добавив, что данное решение принято из соображений национальной энергетической безопасности.

Ранее вице-премьер заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые введут потолок цен на российский энергоноситель.

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