Санкт-Петербург, 6 декабря, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга ответил отказом на просьбы жителей отменить в зоне действия платного парковочного пространства взимание платы за парковку в выходные и праздничные дни. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко»).

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

По словам депутата, на его обращение, основанное на сотнях жалоб жителей центра на платные парковки, комитет ответил отказом по всем пунктам. В частности, отказ сделать парковку бесплатной в выходные и праздничные дни чиновники обосновали тем, что это якобы «приведёт к излишней запаркованности улиц».

Жители также просили ввести льготную парковку возле социальных и медицинских учреждений, дать возможность оформить льготные парковочные разрешения родителям детей, которые учатся в школах или ходят в детские сады, если эти объекты входят в зону платной парковки. В комитете по транспорту отвергли эту просьбу, заявив, по словам депутата, что это «негативно скажется на достижении целей» создания платных парковок и создаст «нежелательный прецедент», который инициирует требования граждан других категорий ввести аналогичные льготы.

Наконец, жители Центрального и Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, которые целиком охвачены платным парковочным пространством, предлагали распространить действие льготных парковочных разрешений для жителей на весь соответствующий район, а не только на тот муниципалитет, в котором живёт автовладелец. Но в комитете отказались рассматривать и это предложение горожан.

«Чиновники ни в чём не хотят идти навстречу требованиям жителей. Значит, надо отнимать у них полномочия решать эти вопросы», — отмечает Борис Вишневский.

Напомним, в Петербурге неуклонно расширяется зона платной парковки. Летом 2022 года полностью платным стал Центральный район, осенью к нему присоединился Адмиралтейский район. В планах на следующий год — Петроградский и Василеостровский районы.

Стоимость часа пользования парковкой для легкового автомобиля составляет 100 рублей. С 20 часов до 8 часов утра парковаться можно бесплатно. При этом штраф за игнорирование оплаты составляет 3000 рублей.