Луганск, 6 декабря, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Силы Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 70 боевиков ВСУ, сообщил 6 декабря официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава», — цитирует его телеграм-канал ведомства.

Также было уничтожено три танка, четыре бронетранспортёра, один беспилотный летательный аппарат и 17 единиц специальной автомобильной техники.