Красноярск, 6 декабря, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль с опасным грузом перевернулся на автодороге в Иланском районе Красноярского края. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительной информации, на 1068 км автотрассы Р-255 «Сибирь» автомобиль «Скания» с прицепом-цистерной, за рулем которого находился водитель 1981 года рождения, опрокинулся на проезжую часть.

Уточняется, что автомобиль перевозил опасный груз (креозот), розлив этого вещества составил примерно 200 литров. В результате ДТП водитель был травмирован.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. На участке автодороги организовано реверсивное движение.