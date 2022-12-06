Путин приветствовал участников форума «Примаковские чтения»
Путин приветствовал участников международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения»
Москва, 6 декабря, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приветствовал участников восьмого международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что идеи Евгения Примакова о будущем мироустройстве, основывающиеся на глубоком анализе объективных процессов и научном прогнозе, сегодня востребованы как никогда.
Российский лидер добавил, что тема нынешних чтений — «Трансформация мирового порядка: евразийское измерение» — представляется действительно актуальной, поскольку именно Евразия является «локомотивом глобального экономического развития».
Президент России выразил уверенность, что дискуссии будут интересными, содержательными, с элементами прогнозирования и послужат поиску решений непростых проблем, стоящих перед международным сообществом.
Как сообщало ИА REGNUM, «Примаковские чтения» — проводящийся в Москве крупный ежегодный международный форум экспертов в области мировой экономики и международных отношений, носящий имя учёного и государственного деятеля академика Евгения Максимовича Примакова.