Москва, 6 декабря, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приветствовал участников восьмого международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что идеи Евгения Примакова о будущем мироустройстве, основывающиеся на глубоком анализе объективных процессов и научном прогнозе, сегодня востребованы как никогда.

«Важно, что традиции такого интеллектуального поиска достойно продолжает форум, проводимый под эгидой ИМЭМО имени Е. М. Примакова», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что тема нынешних чтений — «Трансформация мирового порядка: евразийское измерение» — представляется действительно актуальной, поскольку именно Евразия является «локомотивом глобального экономического развития».

«Участникам форума — учёным, экспертам, дипломатам и журналистам — есть, над чем подумать, о чём порассуждать и поспорить», — отметил Путин.

Президент России выразил уверенность, что дискуссии будут интересными, содержательными, с элементами прогнозирования и послужат поиску решений непростых проблем, стоящих перед международным сообществом.

Как сообщало ИА REGNUM, «Примаковские чтения» — проводящийся в Москве крупный ежегодный международный форум экспертов в области мировой экономики и международных отношений, носящий имя учёного и государственного деятеля академика Евгения Максимовича Примакова.