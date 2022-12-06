В Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины
Киев, 6 декабря, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Харьковской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры Украины.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
Тревога в указанных регионах объявлена практически одновременно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во всех регионах Украины после атаки на объекты инфраструктуры был введён режим аварийных отключений электричества, в энергосистеме страны сложная ситуация.
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