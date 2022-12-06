Киев, 6 декабря, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Харьковской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Тревога в указанных регионах объявлена практически одновременно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во всех регионах Украины после атаки на объекты инфраструктуры был введён режим аварийных отключений электричества, в энергосистеме страны сложная ситуация.

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