Пекин, 6 декабря, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что увидел в глазах своего российского коллеги Владимира Путина неприязнь к США и ЕС. Читатели китайской газеты «Гуаньча» активно комментируют публикацию об этом.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Один из комментаторов с иронией отметил, что у Путина, судя по всему, «какие-то особенные глаза». Бывший президент США Джордж Буш заявлял, что смог через глаза заглянуть Путину в душу, а вот Макрон увидел в них неприязнь к Вашингтону.

«Да уж, после таких заявлений можно потерять дар речи», — добавил другой комментатор.

Третий читатель заявил, что иначе и быть не может, ведь США используют Украину в качестве поля боля для уничтожения России. Вместо того, чтобы быть посредником в мире, Вашингтон постоянно провоцирует конфликты.

Его поддержал пользователь, отметивший, что в подавлении и уничтожении стран, угрожающих господству Вашингтона, и заключается стратегия Соединённых Штатов.

«Франция продала Европу и себя США на глазах у всего мира», — добавил ещё один пользователь.

Другой читатель заключил, что ООН и мировое сообщество должны осудить США за их действия.

О впечатлениях от общения с Путиным Макрон ранее рассказал в интервью американскому телеканалу CBS.

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