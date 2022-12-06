Донецк, 6 декабря, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Горловку, Еленовку и дважды Донецк, сообщили 6 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:30 — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 8:20 ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 152 мм, в 8:30 — Еленовку (пять снарядов калибра 155 мм) и Петровский район Донецка (пять снарядов калибра 155 мм).