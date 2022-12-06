Запорожье, Запорожская область, 6 декабря, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В ночь на 6 декабря в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области оказались повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщает украинское издание Страна. ua.

Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР Взрыв

Журналисты со ссылкой на местные власти рассказали о якобы нанесённом ракетном ударе по территории Степнянской общины, расположенной в пригороде Запорожья. В результате оказались повреждены объекты критической инфраструктуры.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.