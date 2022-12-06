Москва, 6 декабря, 2022, 09:43 — ИА Регнум. К концу 2022 года число «умных» фонарей в Москве достигнет 260 тысяч. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков. По его словам, работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством в российской столице ведётся на постоянной основе. А программа по установке так называемых «умных» фонарей стартовала ещё в 2018 году.

Марина Каширская ИА REGNUM Фонарь

«В эти светильники встраиваются специальные контроллеры — небольшие платы, передающие сигнал в центр управления сетями, — отметил Бирюков. — Благодаря им, специалисты могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет».

Он подчеркнул, что информация о нарушении в работе светильника сразу поступает диспетчеру, который оперативно направляет на место бригаду для устранения неполадки.

Кроме того, в Москве продолжается работа по оборудованию опор освещения радиометками для сбора сведений о фонарях. Это позволяет быстро уточнить дату установки и последнего ремонта фонаря, материал, из которого он изготовлен, и тип светильника.