Курск, 6 декабря, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Жёлтый уровень предупреждения о террористической угрозе будет действовать в Курской области ещё 15 суток, сообщил губернатор региона Роман Старовойт 6 декабря в видеообращении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

Он рассказал, что такое решение принято по итогам заседания антитеррористической комиссии, которое состоялось утром. Оно связано с атакой беспилотника на аэродром в Курске.

«Принято решение сегодня с 17:00 ещё на 15 суток продлить жёлтый, высокий уровень террористической опасности», — сказал Старовойт в обращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Глава региона добавил, что пожар на аэродроме продолжают тушить. В связи с возгоранием в двух школах, расположенных неподалёку, отменены занятия.

Как сообщало ИА REGNUM, после атаки беспилотника на аэродроме в Курске загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет.

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