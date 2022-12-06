Киев, 6 декабря, 2022, 09:40 — ИА Регнум. На Украине 6 декабря 27 поездов идут с задержкой, сообщил глава правления «Украинские железные дороги» Александр Камышин.

Поезд

«По состоянию на 7.30 (8.30 мск) задерживаются 27 поездов», — написал он в телеграм-канале.

Он отметил, что шесть поездов задерживаются более чем на час, один из них задерживается на 3 часа 59 минут.

«Девять поездов — 30-60 минут; 12 поездов — 5-30 минут», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря во всех регионах Украины после атаки на объекты инфраструктуры был введён режим аварийных отключений электричества. В энергосистеме страны сложная ситуация, отмечали в «Укрэнерго».

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