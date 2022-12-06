Пекин, 6 декабря, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов снижают порог применения ядерного оружия, заявил 6 декабря официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Таким образом он прокомментировал публикацию ежегодного доклада Пентагона о военной мощи Китая.

Так, отметил Кэфэй, в докладе американское военное ведомство рассматривает модернизацию ядерного оружия КНР как угрозу. Вместе с тем именно Соединенные Штаты сегодня пересматривают собственную политику в области применения ядерного арсенала, уточнил он.

«США обладают самым большим ядерным арсеналом в мире, продолжают обновлять свою триаду, активно развивают планы по размещению тактического ядерного оружия на переднем крае, снижают порог применения ядерного оружия», — сказал Кэфэй на брифинге.

Напомним, в соответствии с политикой «единого Китая» США не признают Тайвань отдельным от Китая государством. А в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем 1979 года США обязуются предоставить Тайваню оружие для его защиты.

О готовности вступить в военный конфликт с Китаем в случае его военного вторжения на Тайвань глава Белого дома Джо Байден заявлял в мае 2022 года.

Ранее глава минобороны США Ллойд Остин заявлял, что необходимо поддерживать диалог между Вашингтоном и Пекином для уменьшения рисков в отношениях.

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