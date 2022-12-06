Москва, 6 декабря, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Законопроект о выплате тринадцатой пенсии внесен в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, об этом сообщил один из авторов инициативы лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Перед новогодними праздниками люди потратят их на самое нужное, и в конечном итоге эти деньги будут работать на развитие российской экономики», — отметил Миронов.

Кроме того, законопроектом предлагается засчитывать в страховой стаж время получения среднего профессионального и высшего образования в государственных вузах на дневных отделениях. Также время ухода одного из родителей за каждым ребенком, которое засчитывается в страховой стаж, предлагается увеличить с полутора лет до трех.

Одновременно законопроектом предполагается увеличение в два раза фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет. Сейчас такую выплату получают при достижении 80 лет.

Читайте также: Законопроект о пенсиях родителям внесен в Госдуму

Ранее на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, которым предлагается коэффициенты за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребенком увеличить в два раза, то есть 3,6 — в отношении периода ухода за первым ребенком, 7,2 — за вторым, 10,8 — за третьим или четвертым ребенком.

Отказаться от балльной системы начисления пенсий предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. С такой инициативой парламентарий выступил после того, как Счетная палата России предупредила, что запланированное на 2023 год резкое увеличение базы исчисления страховых взносов приведет к снижению пенсионных баллов у части граждан.