Горловка, ДНР, 6 декабря, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли химзавод «Стирол» в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил 6 декабря мэр города Иван Приходько.

AlexDemid Химзавод «Стирол»

«Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских террористов зафиксировано попадание вражеского снаряда на территории госпредприятия «Стирол», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано четыре прилета, уточнил Приходько.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 5 декабря боевики ВСУ ударили по общежитию в Алчевске. В результате погибли 10 человек, еще 24 пострадали.

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