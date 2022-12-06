Санкт-Петербург, 6 декабря, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Конкурс на проведение капитального ремонта вестибюля и наклонного хода станции Петербургского метрополитена «Ладожская» (четвертая линия) признан несостоявшимся. Это следует из протокола, опубликованного на портале госзакупок.

Дарья Драй ИА REGNUM Ладожский вокзал и станция метро «Ладожская»

«Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены», — говорится в протоколе. В документе отмечается, что на конкурс была подана всего одна заявка, которая не соответствует требованиям аукционной документации и поэтому отклонена.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2,35 млрд рублей участникам конкурса предлагалось капитально отремонтировать наземный вестибюль и эскалаторный ход, заменить покрытие пола, заменить все элементы заполнений проёмов дверей, окон, люков, провести работы по изменению параметров витражей и другие виды ремонтных работ.

Начать работы на «Ладожской» должны были 8 февраля 2023 года, завершить до 16 января 2024 года. В связи со срывом конкурса закрытие «Ладожской» на капремонт может быть перенесено на более поздний срок.