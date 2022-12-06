Нью-Йорк, США, 6 декабря, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Производство крылатых ракет в России не прекратилось даже в условиях западных санкций. Компоненты для ракет приобретаются в обход ограничений, сообщает газета The New York Times.

Mil.ru Пуск крылатой ракеты с бомбардировщика дальней авиации

В ноябре российские войска наносили удары по критической инфраструктуре Украины с применением крылатых ракет Х-101. По информации источников издания, некоторые из них были произведены не позднее октября 2022 года. При этом в отношении электронных компонентов ракет действуют западные санкции.

Издание полагает, что Россия смогла приобрести полупроводники в обход ограничений.

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