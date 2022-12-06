Варшава, 6 декабря, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Жители Польши раскритиковали заявление премьер-министра республики Матеуша Моравецкого о необходимости продолжения обеспечения Киева вооружением.

(сс) Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«Уважаемый премьер-министр, прибывают очередные беженцы из Украины, выдержит ли Польша? Будет все хуже и хуже, начните думать не только об украинцах», — написал пользователь Twitter под ником Ryszarda, на пост которого обратило внимание РИА Новости.

«Народ не согласен платить 30 миллионов из своего кармана. Вы сядете за это!» — отметил dominik.

«Подавай в отставку, вор», — написал TomCraft.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Моравецкий в своем аккаунте в Twitter отметил, что международное сообщество должно продолжать обеспечивать Киев гуманитарной и военной помощью.

Ранее премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль сообщил в своём телеграм-канале, что обсудил вопросы военной и финансовой помощи с руководством семи стран — Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Латвии, Литвы и Эстонии.

Читайте также: Киев обсудил поставки оружия с прибалтийскими и скандинавскими странами