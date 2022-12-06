Донецк, 6 декабря, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли четыре мирных жителя, сообщили 6 декабря в штабе территориальной обороны ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За минувшие сутки … в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека», — говорится в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что еще восемь человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря киевские боевики провели обстрел территории Донецкой Народной Республики из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

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