В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли четыре мирных жителя
Четыре человека погибли в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
Донецк, 6 декабря, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли четыре мирных жителя, сообщили 6 декабря в штабе территориальной обороны ДНР.
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ
«За минувшие сутки … в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека», — говорится в телеграм-канале штаба.
Отмечается, что еще восемь человек получили ранения.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря киевские боевики провели обстрел территории Донецкой Народной Республики из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».
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